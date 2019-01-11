Karaman’da park halindeki kamyonette yangın

Karaman’da, sahibi tarafından evinin yakınına park edilen kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise haber etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olay yerine gelen itfaiye yanan kamyonete müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonetin iç kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye yaptığı ön incelemede yangınla ilgili bir tespite bulunamadı. Bu nedenle kamyonetin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerine polis olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi yanan kamyonette inceleme yaptı. Yanan kamyonet daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.



















