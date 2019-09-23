taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7395
Euro
6.331
Altın
1518.42
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.009
Bitcoin
57568.87

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Aylardır park halindeki otomobil, tamamen yanmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

İHA | 23.09.2019 - 04:27..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sekiçeşme Mahallesi 60 Sokak’ta, yaklaşık 6 aydır park halinde olduğu öğrenilen ve sahibi henüz tespit edilemeyen 42 NS 416 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

İTFAİYE YANAN ARACI SÖNDÜRDÜ

Otomobilin yandığını gören sokak sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiyede yanan otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın VİDEO

AYLARDIR PARK HALİNDEYDİ

Sokak sakinlerinin otomobilin aylardır burada park halinde olduğunu söylemeleri üzerine olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, otomobilde parmak izi çalışması ile çevresinde araştırma yaptı. Motor kısmı tamamen yanan otomobilde maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Karaman’da park halindeki otomobilde yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

Vefakar koca, yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

30
Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

Terör örgütü PKK'nın 59 aile üyesini şehit ettiği aşiret

36
2 bin dolar ve otostopla 27 ülke gezdi

2 bin dolar ve otostopla 27 ülke gezdi

17
Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

Martı polis timleri, günde 30 kilometre pedal çeviriyor

9
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Müslümanlarla buluştu

16
Üniversite öğrencileri, Şanlıurfa isotundan sabun yaptı

Üniversite öğrencileri, Şanlıurfa isotundan sabun yaptı

8
Bir saat önce aldığı otomobili, yolda yanarak kül oldu

Bir saat önce aldığı otomobili, yolda yanarak kül oldu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir