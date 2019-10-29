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Karaman'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1'i kavgayı ayırmaya çalışan polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İHA | 29.10.2019 - 19:49..
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Karaman'da henüz nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavga esnasında taraflar rastgele ateş etmeye başladı. O esnada kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru yaralandı.

RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde meydana gelen olayda,  Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Bu esnada kavga eden tarafların birbirlerine silahla rastgele ateş etmesi üzerine olaya müdahale eden polis memuru Yücel K. ile oradan geçmekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş saçmaların vücuduna isabet etmesi üzerine yaralandı.

Karaman'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

''DAHA ÖNCE DE VURULDUM SIKINTI YOK''

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı polis memuruna sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı. Yaralı polis memuru Yücel K., ambulansa alındığı sırada yardımına gelen meslektaşlarına ''Sağ ve sol bacağımda saçma var, daha öncede vuruldum sıkıntı yok'' dedi. Yaralı polis memuru ile vatandaş ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın yaşandığı cadde bir süreliğine trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. Polis olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapmasının ardında cadde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis yaralandı

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