Karaman'da trafiğe ait polis aracına otomobil çarptı

Karaman İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde, Hüseyin Ş.(44), yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil, bulvar üzerinde devriye görevi yapmakta olan Harun G. (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı trafiğe ait resmi polis otosuna yandan çarptı.

3'Ü POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis otosu yan dönerek kaldırıma çıktı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat K. (29) ve Sercan Y. (33) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.