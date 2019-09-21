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Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Kamyonete arkadan çarpan otomobilin elma bahçesine girmesi sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı

İHA | 21.09.2019 - 00:34..
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Karaman’da akşam saat 21.30 sıralarında Ereğli karayolunun 6. kilometresinde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sezer Gökdemir (35) yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki elma bahçesinin tel örgülerini yıkarak içerisine girdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökdemir, direksiyon mahallinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşlarla polis ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Gökdemir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Arı (45) ve Sıla A. (11), ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sezer Gökdemir, burada yapılan il tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Karaman’da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

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