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Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

Buzlanma nedeniyle karşı şeride geçen kamyonete otomobilin çarpması sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA | 07.01.2019 - 02:11..
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Karaman’da Kazamkarabekir ilçesi yakınlarında Konya’dan Karaman’a gelmekte olan Rasim S., yönetimindeki kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Karaman’dan Konya yönüne gitmekte olan Tuna Ö., idaresindeki  otomobilde, duramayarak kaza yapan kamyonete çarparak orta refüje çıktı.

Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Ayşe K. (32), Melih Mete K. (5), İrem K.(10), ile Selim Araf K. (1), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı




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