Karaman’da trafik kazası: 3’ü çocuk 6 yaralı

Karaman’da Kazamkarabekir ilçesi yakınlarında Konya’dan Karaman’a gelmekte olan Rasim S., yönetimindeki kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Karaman’dan Konya yönüne gitmekte olan Tuna Ö., idaresindeki otomobilde, duramayarak kaza yapan kamyonete çarparak orta refüje çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Ayşe K. (32), Melih Mete K. (5), İrem K.(10), ile Selim Araf K. (1), yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.











