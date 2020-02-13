Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; Afgan Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K. olduğunu belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 3 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi.
Polisteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.