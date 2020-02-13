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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 Afganistan uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 13.02.2020 - 14:14..
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Karaman'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin; Afgan Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K. olduğunu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi.

Polisteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karaman'da, uyuşturucu şüphelisi Afganlar yakalandı

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