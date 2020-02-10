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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 10.02.2020 - 08:21..
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y(26) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 2 gram eroin, 14 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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