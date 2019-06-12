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Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Bir apartmanın doğalgaz ana vanasının altında bulunan bebek arabasının, alev alarak yanması panik yarattı.

İHA | 12.06.2019 - 08:37..
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Karaman’da çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEK ARABASI TUTUŞTU, APARTMANDA YANGIN ÇIKTI

Kazımkarabekir Mahallesi 285. Sokak’taki 4 katlı apartman girişindeki doğalgaz ana vanasının altında bulunan bebek arabası, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede, ana vananın bulunduğu doğalgaz kutusuna sıçradı. Yangını erken fark eden apartman sakinleri, kendilerini dışarı atarken durumu itfaiye, sağlık, doğalgaz ve polis ekiplerine bildirdi.

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

DOĞALGAZIN YANINDAYDI, FACİAYA NEDEN OLABİLİRDİ

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, polis de patlama tehlikesine karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak tedbir aldı. Alevler doğalgaza sıçramadan kısa sürede söndürülürken, mahalle derin bir nefes aldı. Bebek arabasının yanarak kül olduğu yangında, apartmanın giriş kısmında hasar oluştu. Yangın sırasında korkan ve dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişi ise olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

Karaman'da yanan bebek arabası faciaya neden oluyordu

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