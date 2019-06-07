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Karaman'daki obruk her geçen gün biraz daha büyüyor

Akgöl'ün kenarında oluşan, 10 metre derinliğindeki obruğun 40 metrelik çapı, yaklaşık 60 metreye ulaştı.

DHA | 07.06.2019 - 11:48..
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Ayrancı'nın Ambar köyündeki Akgöl'ün kenarında, 29 Mayıs'ta toprağın çökmesi sonucu yaklaşık 40 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Buraya yaklaşık 5 metre uzaklıkta ise 3 metre çapında ve 1,5 metre derinliğinde başka obruk meydana geldi. Ayrancı Kaymakamlığı'nca obrukların çevresine şerit çekildi. Karaman'daki obruk her geçen gün biraz daha büyüyor

60 METREYE ULAŞTI

Obruğun çapı, 29 Mayıs'tan bu yana 40'tan yaklaşık 60 metreye ulaştı. Gölden akan su da obruğun içinde birikirken, kıyıda su kalmadığı görüldü. Bölge sakinleri, obruğun büyümesi nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Öte yandan obruğun oluştuğu bölge, Ambar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İrili ufaklı 322 obruğun meydana geldiği Karapınar ilçesi ise Akgöl'deki obruğa yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karaman'daki obruk her geçen gün biraz daha büyüyor

Karaman'daki obruk her geçen gün biraz daha büyüyor

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