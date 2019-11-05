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Karamanlı genç, Everest zirvesinde saz çaldı

Gezgin Anıl Ünlü, Everest'in ana kamp seviyesindeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp, Pir Sultan Abdal'ın 'Dağlar Var' türküsünü söyledi.

AA | 05.11.2019 - 23:42..
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Karamanlı genç, Everest zirvesinde saz çaldı

Beş yıl önce dünyayı gezmeye başlayan, yaklaşık 4 yıldır da bağlamasını yanına alan  27 yaşındaki Anıl Ünlü, henüz öğrenciyken kısıtlı imkanlarla gezmeye başladığını söyleyerek, "2017 yılında Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldum. Üniversitede okurken gezmeye başladım. Mezun olduktan sonra da iki yıl boyunca gezerek, toplam 5 yılda 45 farklı ülkede bulundum." dedi.

Genç Türk gezgin, Everest'te saz çaldı

GİTTİĞİ ÜLKELERDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR

Gittiği ülkelerin kültürel özelliklerini de tanımaya çalıştığını ifade eden genç gezgin, şu bilgileri verdi:

"Ülkeleri ön yargısız şekilde, kültürlerini, yemeklerini ve inanç sistemlerini tanımaya çalışarak geziyorum ve sadece onlardan öğrenmek yerine, yanımda sazımı taşıyarak, kültürümüzü de onlara birazcık tanıtmaya ve tattırmaya çalışıyorum. 15 gün önce Everest Ana Kampı'na bir yürüyüş yaptım. Orada da sazımı yanımda taşıdım. Everest'in en güzel göründüğü yer olan Kala Patthar zirvesinde, 5 bin 643 metrede bir türkü söyledim, saz çaldım ve bunu videoya kaydettim."

Karamanlı genç, Everest zirvesinde saz çaldı


"İKİ YILDIRI HAYALİNİ KURDUM"

En yüksek irtifada saz çalıp türkü söylemiş ilk kişi olabileceğini belirten genç gezgin, "Dağlar Var" türküsüne ilişkin, "Neredeyse 2 yıldır hayalini kurduğum bir şeydi. Yürüyüşe başlayınca yağmurdan ve soğuk havadan dolayı sazı sağlam şekilde çıkartacağımı düşünmüyordum hiç. Zirveye çıkınca hava açtı, manzara güzelleşti. Türkü söyledikten sonra 3 gün yüzümden gülümseme eksik olmadı. Heyecanın ve mutluluğun çok ayrı bir seviyesini yaşadım." ifadelerini kullandı.

Karamanlı genç, Everest zirvesinde saz çaldı

BİR SONRAKİ DURAĞI AFRİKA

Anıl Ünlü, genel olarak yalnız gezdiğini, bazen de yol arkadaşları olduğunu kaydederek, "5 yıldır aralıklarla geziyorum. Düzenli gezmeye 2019 başında başladım ve geçtiğimiz 10 ayın 7’sinde gezdim. Son olarak evden eylülde ayrıldım, hazirana kadar da aralıksız gezeceğim. Şu ana kadar Nepal ve Hindistan'ı gezdim. Sonrasında dönüp 2.5 yıllık Afrika gezim için hazırlanacağım." diye konuştu.

Karamanlı genç, Everest zirvesinde saz çaldı

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