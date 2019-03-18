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Karamollaoğlu 81 ilde kazanmayı hedefliyor

Yüzde 0,9 oy alan Saadet Lideri, 31 Mart seçimlerinin en iddialı partisi olduklarını iddia etti.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 09:43..
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Karamollaoğlu 81 ilde kazanmayı hedefliyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ,Adana ve Sivas'ta belediye başkan adayları ile birlikte gerçekleştirdiği salon ve alan miting programlarında konuştu.

Karamollaoğlu konuşmasında, “Biz iktidarı kötülük olsun diye eleştirmiyoruz. Biz dostça, ülkede yaşanan problemler bilinsin, onlara çözüm yolu bulunsun diye bunları söylüyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz, çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz, onların da 81 milyon insanımızın da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

"YEREL SEÇİMLERİN EN İDDİALI PARTİSİ BİZİZ"

Yerel seçimlere giderken en iddialı partinin kendileri olduklarını ve adaylarını da buna uygun olarak seçtiklerini belirten Karamollaoğlu, “Biz 81 ilin tamamında, tüm ilçe ve beldelerde belediyeleri kazanmak için seçime girdik." dedi.

Karamollaoğlu 81 ilde kazanmayı hedefliyor

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