taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8845
Euro
6.5625
Altın
1552.04
Borsa
121145.51
Gram Altın
293.848
Bitcoin
51287.14

Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğini eleştirdi

Belediye başkanı transferlerini eleştiren Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğinin kötü olduğu için İstanbul ve Ankara'nın el değiştirdiğini söyledi.

AA | 15.01.2020 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğini eleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ PARTİ DEĞİŞTİRMESİ

Karamollaoğlu, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi nedeniyle eleştirilerini sıraladı.

AK Parti'nin belediyecilik konusunda başarısız olduğunu savunan Saadet Partisi Genel Başkanı, "Bazıları diyor ki bu bizim konumuz değil belediye başkanları hükümet partisine katılmak istiyor. Ne yapalım? Herkes bizi seviyor.' İşi bu kadar basitleştirmek, işi bu kadar hafife almak hakikaten herkesin becerebileceği bir iş değil.

Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğini eleştirdi


PEKİ NİYE İSTANBUL İLE ANKARA'YI KAYBETTİ

Şimdiye kadar belediyeciliği o kadar iyi yapmışlar ki bunun neticesinde şimdi geldikleri merhale ne? Sevgi belediyeciliği mi aşk belediyeciliği mi? Böyle bir tarifle milletin üzerinde etki meydana getiriyor. Peki niye İstanbul ile Ankara'yı kaybetti? Niye diğer şehirleri kaybetti?

Karamollaoğlu, AK Parti belediyeciliğini eleştirdi VİDEO

KRAL ÇIPLAK DENİLENE KADAR...

Yani sen çok güzel hizmet yaptın millet de inadına dedi ki 'Ben senin bu hizmetini istemiyorum.' Birazcık mantıklı olun! Yani meşhur hadisedir, 'Kral çıplak' denilene kadar çıplak olduğunu kimse görmek istememiş."

İlginizi Çekebilir
Tunç Soyer'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışları
Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru yine hayran hayran bakarken objektiflere yakalandı.
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf verdi.
Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Kanal İstanbul'u yapacaklarını söyledi.
Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

465
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

151
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

180
Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

160
Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

172
Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

Doğa Koleji'nde kriz çözülemedi

87
Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir