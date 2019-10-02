Karamollaoğlu, Ali Babacan'la bir arada

Hafta sonu sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında azalacak. Düşüş yağışlı havayı da beraberinde getirecek.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda, ormanda yangın çıktı. Helikopterlerin de müdahale ettiği yangının, 3 farklı noktadan çıktığı belirtiliyor.

Avlanmak için dalış yapan Müjdat Turan, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü.

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Ersun Yanal, Jailson'a övgüler yağdırdı

Jailson'un performansından memnun olduğunu söyleyen Ersun Yanal, "Hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisi olsa zaten 50 milyon euro eder" dedi.