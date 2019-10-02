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Karamollaoğlu, Ali Babacan'la bir arada

Temel Karamollaoğlu, yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'la gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi | 02.10.2019 - 15:35..
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Karamollaoğlu, Ali Babacan'la bir arada

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri kapsamında, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile görüşmeye gitti.

Daha önce Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Karamollaoğlu, Ali Babacan'ın ofisine gitti.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

ALİ BABACAN'IN İLK SİYASİ GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Birol Aydın ve Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.

Bu görüşme, Ali Babacan'ın ilk siyasi görüşmesi oldu.

SIRADA DAVUTOĞLU VAR

Karamollaoğlu’nun, yeni parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Karamollaoğlu, Ali Babacan'la bir arada

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