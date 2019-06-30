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Karamollaoğlu: Bizi kısırlaştırıyorlar

Son yıllarda evlenen çiftlerin çocuk yapabilmek için doktora gittiğini söyleyen Saadet lideri, "Bunun nedeni yediğimiz gıda" dedi.

DHA | 30.06.2019 - 18:44..
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Saadet Partisi Uşak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra partililer ve CHP ve İyi Parti'nin Uşak İl temsilcileri katıldı.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ ARTTI"

Kongredeki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin uyguladığı politikaları eleştirip, Türkiye'nin 20 yıl önce kendi kendine yetebilen 7 tarım ülkesinden biri olduğunu, şimdi ise dışa bağımlılığın arttığını söyledi.

Karamollaoğlu: Bizi kısırlaştırıyorlar

"SADECE BİZİ DEĞİL TÜM DÜNYAYI KISIRLAŞTIRIYORLAR"

Karamollaoğlu, "Acilen tarıma el atılmalı, çiftçinin üzerindeki üretim maliyetleri düşürülmeli. İlaç sanayisi de keza öyle, Türkiye'de ilaç üretmiyor sadece ambalaj yapıyoruz. Avrupa'da, ABD'de kullanılması yasak pek çok ilacı satın alıyoruz. Size çarpıcı bir örnek vereyim. Son zamanlarda doğum oranlarında düşüş meydana geldi, nüfusumuz azalıyor. Son yıllarda evlenen genç çiftlerimiz çocuk yapabilmek için hastanelere, doktorlara başvurur oldu. Niye oluyor bu? Dün yoktu da bugün niye böyle bir şey var? Bunun nedeni yediğimiz gıda, kullandığımız ilaç. Bizi kısırlaştırıyorlar, sadece bizi değil tüm dünyayı kısırlaştırıyorlar. Bunu görmek lazım" dedi.

Karamollaoğlu: Bizi kısırlaştırıyorlar

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