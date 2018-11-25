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Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerektiğini belirtti.

AA | 25.11.2018 - 00:42..
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Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca kentteki otelde düzenlenen "Çare Var" konulu konferansta yaptığı konuşmada, siyasi partilerin ülkeyi yönetmek üzere teşkilatlandıklarını, kanaat, fikir ve düşüncelerini halka ilettiklerini söyledi.

"VAATLERİNİ YAPMAZLARSA DEĞİŞMELERİ GEREK"

Siyasi ortamda ve eşit şartlarda vadedilen fikirleri iyi olanların iktidara gelip ülkeyi yönettiğini anlatan Karamollaoğlu, "Zaman içinde vaatlerini yerine getiremezlerse bu sefer de onların değişmesi gerekir. Demokratik sistem böyle bir sistemdir." ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ YERDEN YERE VURMAK DEĞİL"

Karamollaoğlu, iktidarı "yerden yere vurma" gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki yanlışları var. Eksikliklerini, noksanlıklarını söylemek gerekir ancak bugün içinde bulunduğumuz şartlardan nasıl çıkacağız? Onun da ortaya konulması gerekir. Bugün iktidarda bulunanlarla geçmişte uzun yıllar birlikte olduk. O zaman ki söylemleriyle bu zamanki söylemleri, o zamanki icraatlarıyla bu zamandaki icraatları örtüşmüyor. Birtakım adımlar attılar, hizmetlerini yaptılar, 15-16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değil.

Bu ülkede yaşayan her insanın 'Ne kadar güzel bir ülkem var' diye şükretmesi gerekir. Hem emniyetteyim hem de bana karşı dışarıdan gelecek saldırılara karşı koyacak güce sahip bir ülkem var. Bunun için de manevi kalkınmaya ihtiyaç var. İlk önce ahlak ve maneviyat. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. İman varsa çözüm mutlaka vardır. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, bütün problemlerin karşısında çare var."

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