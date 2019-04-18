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Karamollaoğlu, Çamlıca Camii tartışmasını sürdürüyor

Çamlıca Camii’nin yapımını doğru bulmayan Temel Karamollaoğlu, partisinin camiye karşı olmasının ancak bir fıkra olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 21:27..
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Karamollaoğlu, Çamlıca Camii tartışmasını sürdürüyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından, yapımına kendisine yönelik 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii eleştirilerine cevap verdi.

"SİZE BİR TEMEL FIKRASI"

Temel Karamollaoğlu Twitter üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Size bir Temel fıkrası anlatayım. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu camiye karşıymış!.." Daha önce söyledim, bu iktidar iki konuda gerçekten çok mahir:-Algı Yönetimi-Vergi Yönetimi. Son olarak bizi cami düşmanı da ilan ettiler. Bir de Sn. Cumhurbaşkanı, Saadet Parti'sini CHP'nin 7. oku olarak nitelendirdi. AK Parti, kendisine gelen her eleştiriyi CHP'nin oku zannediyor; ama bilmeliler ki bizim sözlerimizle size batan oklar, CHP'nin değil hakikatin oklarıdır."

Karamollaoğlu, Çamlıca Camii tartışmasını sürdürüyor

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