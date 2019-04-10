Karamollaoğlu İstanbul seçimini konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları için seçim kurullarına ve YSK'ye yapılan itirazlara ilişkin, "Bundan sonra yapılacak incelemeler seçimi etkilemez, bitmiştir. Sandık seçim listeleri ilan edilmiştir ve kesinleşmiştir." ifadelerini kullandı.

"BAZI İTİRAZLARIMIZ VAR"

Saadet Partisi olarak seçim sonuçlarına itirazlarını meşru zemin içerisinde gerçekleştirdiklerini belirten Karamollaoğlu, "Bazı itirazlarımız seçim kurulları tarafından reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'na kadar taşıdık. Şimdi elimizde bulunan bazı itirazlarımız var. Ben bunları tek tek saymayı doğru bulmuyorum çünkü neticelenmedi. Haklı olduğumuz kanaatindeyiz, hukuki delillerimizle birlikte seçim kurullarına gidiyoruz. Ümit ediyoruz ki, biz buralarda istediğimiz neticeyi alırız. Şunu da görüyoruz; YSK kurumları üzerinde illerde ve ilçeler de zaten var ama şimdi YSK üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu çabalara rağmen hakimlerimizin adil kararlar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.