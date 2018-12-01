Karamollaoğlu: İttifak yapmıyoruz

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Yerel seçim öncesi gündemde olan ittifak konusuna değinen Karamollaoğlu, seçimde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

''Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. 'Dirsek teması' sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza, başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız. Başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde seçime gireceğiz."





"HANIM ADAYLARIMIZ OLACAK"

Karamollaoğlu, toplumun tamamına hitap ettiklerini ifade ederek, "Belediye başkan adaylarımız arasında elbette önemli sayıda hanım adaylarımız da olacak. Biz onların da fikirlerinden, emeklerinden, düşüncelerinden faydalanacağız. Onlar da bu topluma fayda sağlayacaklar. Bizim aile anlayışımız, aile yapımız başkalarının ki gibi değil. Elbette farklılığımız var. Biz bu farklılığımızla toplumda hanım kardeşlerimizin de faydalı bir hale gelmesini sağlayacağız. Onun için bu seçimlere giderken, biz çalışmalarımızı bundan sonra daha da hızlandırmaya ve seçime her il, ilçe ve beldede girecek tarzda hem il genel meclislerinde hem de belediye meclislerinde başarılı bir netice alabilmek için aday portföyümüzü genişletmeye mecburuz'' dedi.



