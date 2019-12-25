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Karamollaoğlu: Kanal İstanbul ekonomik fayda sağlamaz

Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul projesinin fayda sağlamayacağını, yapılan masrafın Türkiye için risk yaratacağını söyledi.

DHA | 25.12.2019 - 15:52..
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğluparti genel merkezindeki basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul projesine her fırsatta karşı olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, projenin ekonomik yönden fayda sağlamayacağını dile getirdi.

''TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLAMAZ''


Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin boğazlardaki hakimiyetini tesis eden anlaşma olduğunu; ancak bazı şartlarının bulunduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Montrö Anlaşması'na göre de bizim boğazlarımızdan bütün ticaret gemilerinin geçme hakkı vardır. 'Ben seni buradan geçirmiyorum' dediğinizde o zaman başka problem doğar. Çünkü bu uluslararası bir anlaşma ve Türkiye'nin Montrö ile elde ettiği haklar var. Bundan dolayı eğer Türkiye, 'Ben Montrö'yü rafa kaldırıyorum' derse başka sıkıntılar çıkar. Ben ekonomik yönden bu kanalın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağına kalpten inanıyorum ve mantıken de böyle olduğunu idrak ediyorum. Bu masraf, Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamaz ancak risk getirir. Bu konuda neden bu kadar ısrar ediliyor, anlamak mümkün değil. Ekolojik yönden ele alındığı zaman da uzmanların söyledikleri hepimizi endişeye sevk ediyor."

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