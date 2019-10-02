taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7331
Euro
6.2612
Altın
1483.34
Borsa
103754.13
Gram Altın
273.645
Bitcoin
47229.66

Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'un durdurulmasını istedi

Uçakların inmediği, arabaların geçmediğini savunan Temel Karamollaoğlu, "İnşallah Kanal İstanbul'dan vazgeçmişlerdir" dedi.

AA & Ensonhaber | 02.10.2019 - 13:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi yönetiminde başarısız olduğunu savunan Karamollaoğlu, israfın durdurulması gerektiğini söyledi.

Yapılan havaalanlarını ve köprüleri eleştiren Temel Karamollaoğlu, daha önce de "israf" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesini bir kez daha gündeme taşıdı.

"İNŞALLAH KANAL İSTANBUL'DAN..."

SP Lideri, "Lüks arabalar, kimsenin geçmediği yollar, köprüler. Uçakların inmediği havaalanları. İnşallah Kanal İstanbul'dan vazgeçmişlerdir diye ümit ediyorum ben. Son zamanlarda lafı edilmiyor ama sessizlik her zaman hayra yorulmamalı diye de düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kaynak: Ensonhaber

Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'un durdurulmasını istedi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

69
Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

Trump: Bana ve halka darbe yapılıyor

168
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi zorladı

85
Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle yemekte

246
Galatasaray'ın grubunda son durumu

Galatasaray'ın grubunda son durumu

83
Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

Fatih Terim: Bugün kaybettik ama yarınları kazandık

186
Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

Volkwagen resmen Manisa'yı açıkladı

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir