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Karamollaoğlu partililere kızdı

Trabzon'da konuştuğu salonda ses düzeninin bozuk olmasına kızan Saadet lideri, "Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay halimize" dedi.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 17:56..
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Karamollaoğlu partililere kızdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Trabzon Buluşması’ programı kapsamında Beşirli Spor Kompleksi’nde partililere seslendi.

Konuşmasında sesinin mikrofon nedeniyle yankı yapmasına kızan Karamollaoğlu, “Ses çok yankı yapıyor, karşı taraflar rahat duyuyor mu bilmiyorum” dedi.

"AYARLAYANLAR BAKSINLAR"

Bu esnada yanına gelen partili Karamollaoğlu’na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Bu teklife de kızan Karamollaoğlu, “Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor” diyerek, partililere “Kusuru bakmayın” dedi.

Karamollaoğlu ses sistemini ayarlayamayan partililere kızdı ViDEO

Karamollaoğlu partililere kızdı

Konuşmasına devam eden Karamollaoğlu bir süre sonra sesinin salonda tekrar yankı yapması üzerine, “Ben bu sesten rahatsızım da siz rahatsız mısınız bilmiyorum. Bu sesten dinlerken de rahatsızdım şimdi de rahatsızım. Arkadaşlar şunu bir düzeltsinler. Yankı yapan ses anlaşılmaz.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu partililere kızdı

"BİRAZ YAKLAŞIN"

Ses teknisyenin, “Sayın Başkanım biraz yaklaşırsanız” teklifine sinirlenen Karamollaoğlu, “Yaklaştığın zaman artıyor. Bak yaklaştım şimdi daha mı iyi anlaşılıyor. Herkesin işi için ehli diyoruz. Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. Kusura bakmayın arkadaşlar bizim derdimiz anlatmak ve anlaşılmak. Onun için bu tip yaklaşımlara kızıyorum. Bunlar bildiklerini okuyacaklar hiçbir değişiklik yapmayacaklar. İnşallah söylediklerimi siz anlarsınız” diyerek sitemde bulundu.

Karamollaoğlu partililere kızdı

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