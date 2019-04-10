taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68745
Euro
6.3988
Altın
1306.005
Borsa
97113.27
Gram Altın
238.524

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması

CHP Lideri, YSK'nın Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını vermesi gerektiğini söyledi, Temel Karamollaoğlu da bunu destekledi.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 16:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye'nin sorunları ve mazbata alamayan belediyelerin akıbeti görüşüldü.

Kılıçdaroğlu,  Karamollaoğlu'nun göstermiş olduğu misafirperverliği için teşekkür etti.

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada YSK üzerinden açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Lideri  "Ülkemiz seçim atmosferinden kurtulmuş değil, ümit ediyoruz YSK son karı verecek. Bu kararlar kanunlar neticesinde verilecek. Bizim adaletten başka bir güvencemiz yok. Bu konuları sükunet içerisinde geçirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması

"MAZBATAMIZI VERİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'dan Ekrem İmamoğlu için mazbatayı istedi. Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncelerine katıldığını belirtti.

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

Tanju Özcan talimatını yineledi: Suriyelilere ekmek yok

697
Netanyahu seçim zaferini ilan etti

Netanyahu seçim zaferini ilan etti

146
Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

Erdoğan: İstanbul'daki itirazın takipçisiyiz

678
Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın

620
Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

Muş, nisan ayında 6 metre karla mücadele ediyor

55
ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

ABD senatörlerinden Türkiye'ye S-400 tehdidi

401
İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

İngiltere ile Rumlar arasında yeni anlaşma

211
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir