CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye'nin sorunları ve mazbata alamayan belediyelerin akıbeti görüşüldü.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun göstermiş olduğu misafirperverliği için teşekkür etti.

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada YSK üzerinden açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Lideri "Ülkemiz seçim atmosferinden kurtulmuş değil, ümit ediyoruz YSK son karı verecek. Bu kararlar kanunlar neticesinde verilecek. Bizim adaletten başka bir güvencemiz yok. Bu konuları sükunet içerisinde geçirmek istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"MAZBATAMIZI VERİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YSK'dan Ekrem İmamoğlu için mazbatayı istedi. Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'nun bu düşüncelerine katıldığını belirtti.

Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan basın açıklaması İZLE