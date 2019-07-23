Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii çıkışı yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Best FM'deki bir programda soruları cevapladı.

Karamollaoğlu, daha önce yaptığı Çamlıca Camii çıkışına, bir yenisini ekledi.

"İNSANLAR SABAH NAMAZINA YETİŞEMEDİ"

Karamollaoğlu konula iligli olarak, “Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. İnsanları kilometrelerce mesafeden yürümek zorunda kaldı. Bu da insanları yordu. Ben, camiye karşı olabilir miyim? Ancak, o yapı, oraya gösteriş için yapıldı. O noktaya, konutta yapılsaydı, okulda yapılsaydı yine karşı olurdum. Çünkü, erişimi zor. İşte bu da israftır. Bana cevap vermek için oraya giden, Allah’ın indinde bir şey kazanamaz. Çünkü oraya Allah rızası için değil, bana cevap vermek için gittiler.” ifadelerini kullandı.

‘‘TÜRKİYE’DE DEİZMİN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ İKTİDARDIR’’

Türkiye’de, deizm yükselişini üzülerek gördüğünü söyleyen Karamollaoğlu, “Bu gelişme, dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu, iktidarın sebep olduğu bir konudur. Eğer ki siz, dini değerleri ve dini temsil ettiğini söylerken ve sadece görüntüde bunu gerçekleştirirsen; bu sizin hayatınıza yansımaz ise o zaman olmuyor. Müslümanlık, namaz kılıp, oruç tutamak veya hacca gitmekten ibaret değildir. Adalet, çok önemlidir. Hz. Ali Efendimiz, buyuruyor ki, ‘devletin dini adalettir’ Türkiye’de bir dikta var. İşte, bu insanları da dinden uzaklaştırıyor. O sebeple bu iş, iktidarın sorumluluğundadır.” İfadelerini kullandı.