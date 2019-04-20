Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da düzenlenen "Seçim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin seçim sürecini değerlendirdi.

YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE OY...

Partisinin 21 belediye başkanlığı kazandığını ifade eden Karamollaoğlu, "Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri toplandığı zaman ortaya çıkan tablo, biz yüzde 3'ün üzerinde oy aldık.

Temel Karamollaoğlu'nun yerel seçim hesabı VİDEO

ŞİMDİYE KADAR ALDIĞIMIZ EN FAZLA OY

1 milyon 300 küsur bin. 1973 seçimlerinde parti olarak milli görüş saflarında seçime girenler, Milli Selamet Partisi'nin o seçimde 1 milyon 268 bin oy almıştık. Bugün o oydan daha fazla oy aldık." dedi.

İKİ AYAĞIMIZI BİR PABUCA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının tahliye edilmesini de değerlendirdi.

"Haksız bir şekilde yıllardır Milli Görüş'ün karargahı olan binamızı terk etme durumunda kaldık." diyen Karamollaoğlu, "İcra yolu ve polis gücüyle bizi oradan çıkardılar. Zaten çıkacaktık. Mahkemeyi kaybedince biz orada kalacağız diye bir iddianın içinde olmadık. Onlara da söyledik ama iki ayağımızı bir pabuca sokmaya çalıştılar. Ankara'da bir sürü binayı arsayı gezdik. Bize bir süre daha müsaade edin, önümüzde seçim yok. Bir ay sonra bu tahliye olsaydı ne olacaktı? Hiç bunları dinlemediler." dedi.