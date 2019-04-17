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Karamollaoğlu'na İstanbul adayını çekme ihtimali soruldu

Saadet Partisi lideri İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi halinde aday çekip çekmeyecekleri sorusuna, "O gün gelsin bir hele" cevabını verdi.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:49..
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İstanbul seçiminde sandıkların sayımı tamamlandı. Artık gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında.

YSK, AK Parti'nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul ederse, İstanbul halkı yeniden sandık başına gidecek.

Böyle bir durumda diğer partilerin tavrının ne olacağı merak ediliyor.

SAADET'İN İSTANBUL'DA 103 BİN OYU VAR

Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday göstererek yüzde 1,2 oy almıştı. Saadet adayının aldığı oy sayısı ise 103 bin 300.

Seçimlerin yenilenmesi halinde Saadet Partisi'nin tavrı seçimin kaderini etkileyebilecek nitelikte.

KARAMOLLAOĞLU'NA SORULDU

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na İstanbul'da seçimin yenilenmesi halinde kendilerinin tavrının ne olacağını sordu.

Karamollaoğlu'na İstanbul adayını çekme ihtimali soruldu

Muharrem Sarıkaya, yazısında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Soruyu kulislerde üzerinde konuşulan konuya getirdim:

“Eğer İstanbul’da yenileme olursa SP olarak siz adayınızı geri çeker misiniz? Yoksa devam mı edersiniz…”

O GÜN BİR GELSİN HELE

Yanıt vermedi, “Eğer diye başlarsa bunun sonu gelmez” deyip kesti...
Cumhurbaşkanı'nın sözlerini de anımsatıp üsteledim, bu kez yanıtı aynen şöyle oldu: “O gün bir gelsin hele…”

Cümleyi söylerken, sondaki “hele…” kelimesinin üzerine nefesinin tüm ağırlığıyla bastırdığını da belirtmeliyim…"

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