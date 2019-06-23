Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

YSK tarafından iptal edilip yenilenen İstanbul şeçimlerinde Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak İBB Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun zaferinden sonra, parti liderlerinden açıklamalar geliyor.

Seçim yarışına kendi adayı ile giren Saadet Partisi'de, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı.

"82 MİLYONUN KARDEŞLİĞİ PEKİŞSİN"

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.