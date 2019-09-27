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Karamollaoğlu'nun genel başkanlık yorumu

Görevi bırakma yaşının geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, ancak yerine şu ana kadar bir aday çıkmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 27.09.2019 - 19:39..
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Karamollaoğlu'nun genel başkanlık yorumu

Saadet Partisi kasım ayında kongre yapacak.

Kongrede Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken Karamollaoğlu'ndan dikkat çekecek bir açıklama geldi.

"ARTIK YAŞIMIZ KEMALE ERDİ"

Karamollaoğlu konuyla ilgili olarak, “Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında… Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin olarak da, “Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz.” dedi.

Karamollaoğlu'nun genel başkanlık yorumu

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