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Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı

Protestoya maruz kalan Temel Karamollaoğlu, eylemcilerin gerçek Sivaslılar olmadığını söyledi ve kürsüyü terk etti.

AA | 30.09.2019 - 09:48..
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Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı

Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu protesto edildi.

Gelen tepkiler üzerine "Burada bekleyeceğim" diye Karamollaoğlu, tepkilerin önüne geçilememesi nedeniyle konuşma yapamadan kürsüden ayrılmak zorunda kaldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda Karamollaoğlu'na kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

SİVASLININ ÖZÜNDE OLAN NEZAKETİ KAYBETMİŞLER

Temel Karamollaoğlu, kendisini protesto edenlerin gerçek Sivaslılar olmadığını belirterek "Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." dedi.

Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı ViDEO

Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı

Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı

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