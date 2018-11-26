Karanlık ortamda ışık yayan tablo ve tabaklar yapıyor

Kapadokya'nın el sanatları merkezi konumundaki Avanos ilçesinde, seramik ustaları geleneksel ürünlerin yanı sıra teknolojinin imkanlarından faydalanarak karanlıkta ışık yayan çanak tablo ve tabaklar ortaya çıkarıyor.

FOSFORLU ÜRÜNLER YAPIYOR

İlçede, tarihi Hititler dönemine uzanan seramik sanatında, meraklıların ilgisini çekmek isteyen ustalar, karanlık ortamda ışık yayarak desenlerini ortaya çıkaran fosforlu ürünler hazırlıyor.

Büyük emek vererek toprağı sanata dönüştüren ustalar, bölge tarihinde önemli izler bırakan Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile Kur'an-ı Kerim'den ayetleri fosforlu boyalarla çanak ve seramik üzerine uyguluyor.

DEDESİNDEN ÖĞRENDİ

Ortaya çıkan nadide ürünler, el sanatları satış galerilerinde alıcısını bekliyor.

İlçede, beşinci kuşak çanak ve seramik ustası Güray Tüysüz, atölyesini kendisine devreden dedesi Mustafa Tüysüz'den öğrendiği mesleğini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Güray Tüysüz, "Buradaki ürünlerin zeminindeki boyada fosfor kullanılıyor. Ardından elle desenler ve çizimler yapılıyor. Yüzeydeki fosforlu boya ışığı depoluyor, karanlıkta da ışığını açığa vuruyor. Türkiye'de halkımız kültürümüzün bir parçası olduğu için seramik ürünlere ilgi gösteriyor, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile diğer ülke vatandaşları da bu ürünü severek alıyor. Yabancılar dünya seramiklerini tanıyorlar ama fosforlu ürünle karşılaştıklarında şaşkınlık içinde kalıyor. Ürün çok uygun fiyata alıcı buluyor. Ebadı ve desen çalışmasına göre, 50 ila bin 500 liraya kadar fosforlu ürünler var" dedi.