Karantina sürecinde evde en çok roman okuyoruz

Hepimizin Koronavirüs ile mücadele sürecindeki en önemli görevi evde kalmak. Hal böyle olunca okunmayan kitaplar, izlenmeyen filmler göz kırptı. Özellikle kitaplarla kendini yeniden keşfetme sürecine giren insan, kendini evde okumaya verdi. Bu süreçte okuma oranında artış gözlendi…

Bununla birlikte müzik, oyun ve elektronik eşyalara da yönelindi. Veriler, evde geçirilen zamanın bireyselliğin yanında paylaşım ve birliktelik kavramlarını da desteklediğini gösteriyor. Verilere göre en çok neler okunuyor, çocuklar neleri tercih ediyor, şöyle bir göz atalım…

EN ÇOK ROMAN OKUNUYOR

Kitap kategorisinde ilk sıra romanlarda Hayvan Çiftliği'nden Körlük'e, Sineklerin Tanrısı'ndan Simyacı'ya pek çok roman her hafta en çok okunanlar arasında. Onunla birlikte Ikıgai, Bir Ömür Nasıl Yaşanır gibi kişisel gelişim kitapları da çok okunuyor. Peşi sıra ise, çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları geliyor…

Daha sonra ise, edebiyat klasikleri, sağlık kitapları, psikoloji ve felsefe kitapları… Ayrıca türlerin yanında şöyle bir nokta da var; kitaplarla birlikte e-kitap okuyucularında da artış var.

ÇOCUK KİTAPLARINDA ŞEKER PORTAKALI

Ve tabii çocuklar… Aileler, çocukları evde kaliteli vakit geçirsin diye oyun ve hobi malzemelerine de yönelse de, kitaplar yine ön planda. Çocuk kitaplarında ise, liste başı Şeker Portakalı! Her ne kadar masallar, eğitim-etkinlik kitapları ilgi görse de, Şeker Portakalı’nın yeri başka…

Yetişkinler de kitap yanında kendini müzikle geliştiriyor olsa gerek. Kitaplarla birlikte müzikseverler de pikaplara yönelmiş durumda.

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Damla Karakuş

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