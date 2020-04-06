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Karantina yurdundaki mühendise doğum günü sürprizi

Cezayir'den Tokat'a getirilerek KYK yurdunda karantinaya alınan İnşaat Mühendisi'ne yaş günü sürprizi yapıldı.

İHA |
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Karantina yurdundaki mühendise doğum günü sürprizi

Cezayir'den Türkiye getirilen 555 Türk vatandaşından 320’si, Tokat’ta KYK yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacak olan İnşaat Yüksek Mühendisi Veysel Şahingöz’e ise yurt personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

KONFETİ EŞLİĞİNDE PASTA ÜFLEDİ

60 yaşına giren Şahingöz, kaldığı odasının kapısında konfeti patlatılarak yaş pasta ile doğum günü kutlandı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şahingöz, yurt personeline teşekkür etti.

Karantinadaki mühendise sürpriz yaş günü kutlaması

Karantina yurdundaki mühendise doğum günü sürprizi

Karantina yurdundaki mühendise doğum günü sürprizi

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