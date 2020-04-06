Karantina yurdundaki mühendise doğum günü sürprizi

Koronvirüse yakalanan 32 yaşındaki hemşire Özlem Şirinyar, tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

Sakarya'da, babasını ölümünden önce yoğun bakımda ziyaret eden zabıta, karantinada olduğu için cenazeye katılamadı.

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14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneye para cezası

Kahramanmaraş'ta, yasağa rağmen kızıyla dışarı çıkan kadın, polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Ben gezeceğim, gördüğünüz yerde ceza da yazabilirsiniz" dedi.