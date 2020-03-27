Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ceyda Nur İrk, ERASMUS programı kapsamında 1 ay önce İtalya'ya gitmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle burada mahsur kalan ve THY'nin uçağıyla Türkiye'ye getirilen İrk, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Samsun'daki Münevver Ayaşlı Yurdu'nda diğer öğrencilerle 14 günlük karantinaya alındı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ HAZIRLADILAR

Karantina altında 24'üncü yaşına giren İrk'e, vali tarafından, sürpriz doğum günü hazırlandı. Özel kıyafet giyen yurt görevlileri, İrk'in kaldığı odaya yaş pasta götürdü.

Karantinada tutulan üniversiteliye doğum günü sürprizi ViDEO

YURT BAHÇESİNDE KONSER VERDİLER

Bu esnada yurdun bahçesinde bulunan vali, cep telefonundan İrk'i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.

Yurt bahçesinde müzisyenlerce de mini bir konser verildi.

"GÖREVLİLER ÖZEL KIYAFETLE PASTA GETİRİNCE ŞAŞIRDIM"

İrk, sürpriz sonrası konuşarak, unutamayacağı bir doğum günü olduğunu söyleyerek, "Bu sürprizi hiç beklemiyordum. Görevliler özel kıyafetle yaş pasta getirince şaşırdım. Çok mutlu oldum." dedi.