taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

Adıyaman'da hemşire ve sağlık personeli, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi.

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

ÖNCE HASTA KONTROLÜ, SONRA HALAY

Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda ise koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanlarının hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı.

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

Karantinadaki hastalara halayla moral verdiler

İlginizi Çekebilir
Kopan elektrik teline basan çoban, öldü
Mardin'de hayvanlarını otlattığı sırada kopan elektrik teline basan çoban Abit Boz, yaşamını yitirdi.
Polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptı
Antalya’da sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki genç, polisi görünce paniğe kapılıp kaçmak isteyince kaza yaptı.
Mersin'de gemide 48 kilo kokain ele geçirildi
Polis ekiplerince gemiye düzenlenen operasyonda 48 kilo kokain ele geçirilirken, şüpheli 5 kişiden 2'si yakalandı.
Batman'da sokağa çıkan adamın savunması güldürdü
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, denetim yaptığı sırada karşılaştığı kişiye neden evde olmadığını sormasının üzerine 'Kadının dırdırı nedeniyle çıktım müdürüm' yanıtını aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
163
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
368
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
483
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
928
Siverek'te sokağa çıkan çocuklar
Siverek'te sokağa çıkan çocuklar
284
Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası
Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası
189
Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de koronadan 76 kişi daha hayatını kaybetti
225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir