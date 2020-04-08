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Karantinadan çıkan öğrencilerden teşekkür

Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda karantinaya alınan 526 öğrenci, 14 günlük gözetim sürelerini tamamladı.

AA |
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Karantinadan çıkan öğrencilerden teşekkür

Korona tedbirleri kapsamında, 526 öğrenci 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan Türkiye'ye getirilip, Sivas'ta karantinaya alınmıştı.

Karantinadan çıkan öğrencilerden teşekkür

SEYEHAT İZNİ İLE KENTTEN AYRILACAKLAR

Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları’nda 14 gün misafir edilen öğrenciler, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlandı.

526 öğrenciden 520'si Sivas'tan ayrılırken, 6 öğrencinin ise Sivas'ta kalacağı öğrenildi.

Karantinadan çıkan öğrencilerden teşekkür

BİZE BEBEK GİBİ BAKTILAR

Öğrencilerin bir bölümü Sivas'a gelen aileleri ile buluşurken bir bölümü ise evlerine dönmek için Valilik tarafından verilen seyahat izinleri ile otogarın yolunu tuttu. Öğrenciler ayrılırken  "Bize bebek gibi baktılar, inşallah biz de onların yüreklerine dokunmuşuzdur." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderildi VİDEO


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