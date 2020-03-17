Karantinadan kaçan umreciler yakalandı

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüsün Türkiye'ye yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, yurt dışı gelişlerine 14 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.

Bu kapsamda umre ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlar, Türkiye'ye döndüklerinde karantinaya alındılar.

Ancak karantinaya alımına karşı çıkan bazı umreciler, karantinadan kaçtı...

ERZURUM'DA 28 UMRECİ YAKALANDI

Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine emniyet, harekete geçti.

Palandöken Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, umreden gelen 28 kişinin, Erzurum’a gitmeye çalışırken yakalandığı bilgisi paylaşıldı.