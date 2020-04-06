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Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı

İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen hasta, evinde bulundu.

İHA |
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Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı

İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı.  Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

MEMLEKETİNE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri K.E.’nin memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi.

KALDIĞI APARTMAN DA KARANTİNAYA ALINDI

K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.

SOSYAL MEDYADAN KENDİNİ SAVUNDU

Konunun basına yansımasının ardından K.E., sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu:

"Bu yazın hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü, tansiyon hastası olmamın da etkisinden sebep İstanbul'daki evimde bayıldım. 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahade altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 günde hastanede müşade altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim. Ayrıca, 31.03.2020 tarihinde eşimin vefatı ile alakalı mahkemeyede katılmak istedim, ancak ben buraya geldikten çok sonra tüm duruşmalar iptal edilmiştir. Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma 'Pozitif' olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip 'Pozitif' olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevrem de beni bu şekilde bilir."

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