Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın

Koronavirüs salgını, Türkiye'de dün itibariyle 1198 insanımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Devletin her kademesinden medyaya kadar, toplumu bilinçlendirmek için yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, virüsün ne kadar tehlikeli olduğunun halen farkında değil.

"VİRÜSLÜ OLDUĞUNUZU SAKLAMAYIN, UTANMAYIN, EVDE KALIN"

Geçtiğimiz hafta içerisinde koronavirüse yakalandığından şüphelenerek hastaneye giden Recep Eroğlu’nun eşi ve yeğeni hastanede gözlem altına alındı.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ailedeki tüm bireylere test yapıldığını ifade eden Recep Eroğlu, “Yapılan testin sonuçlarını bizimle paylaşmadılar. Eşimi ve yeğenimi hastaneye yatırdılar. Beni ise eve göndererek kendimi izole etmemi istediler. Salgından dolayı köyümüze kaçtık ama sanırım virüs burada da buldu. Virüsün saklanır ya da utanılır bir yanı yok. Evinizde kalın” diye konuştu.

"İNSANLIKTAN HİÇ Mİ NASİBİNİZİ ALMADINIZ"

Kendini 14 gün boyunca evinde izole edeceğinin altını çizen Recep Eroğlu, sosyal medyada ise şu açıklamada bulundu:

“Arkadaşlar 14 günlük karantina sürecinin 2. gününde eşim ve yeğenimi hastaneye yatırdık. Bu virüsün saklanır ya da utanılır bir yanı yok. Şimdiye kadar bu hastalığa yakalanan ya da kendinden şüphelenen ve bunu toplumla paylaşmayan bu virüsün etrafına yayılmasına sebep olan herkesi kınıyorum. Siz insanlıktan hiç mi nasibinizi almadınız bunu saklayarak sevip sevmediğiniz bütün insanlara bulaştırdığınızın farkında değil misiniz? Karantina süresince hiçbir arkadaş ve akrabam lütfen telefon harici görüşmeyelim. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun.”