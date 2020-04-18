taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu

Adana'nın Karataş Belediyesince ilçedeki iş yeri ve sokakların dezenfekte edilmesi çalışmaları esprili bir videoyla anlatıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu

Karataş Belediyesi tarafından sosyal medya mecralarında yayınlanan video, üzerinde geleneksel Adana'nın kıyafetleri olan bir esnafın Karataş sokaklarında panikle "Koşun, yıkıyorlar koşun." diye bağırarak koşturmasıyla başlıyor.

Çevredeki insanları peşine takarak koşturmayı sürdüren esnaf, neden koştuğunu merak ederek soran bir başka esnafa, "Koş, senin de dükkanı yıkıyorlar." diye cevap veriyor.

Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu

"BAŞKANIM DÜKKANLARI YIKIYORMUSUNUZ?"

Panik içerisinde koşturan esnaflar videonun sonunda, ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarını denetleyen Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un bulunduğu yere ulaşıp "Başkanım, dükkanlarımızı yıkıyormuşsunuz." diyerek şaşkınlık ve tepkilerini dile getiriyor.

Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu

"EVET, TERTEMİZ EDİYORUZ"

Final sahnesinde kamera önce ağzı maskeli haldeki Başkan Topuz'un işaret ettiği yöndeki dükkanların ve caddenin dezenfekte edildiği noktaya, ardından manzara karşısında donakalan esnaflara dönüyor. Kamera esnafın şaşkın bakışlarını, caddeyi ve dükkanların camlarını camlarını dezenfekte edip adeta yıkayan belediye personelini peş peşe tarıyor. Video, Topuz'un coşkuyla "Evet yıkıyoruz, tertemiz ediyoruz." cevabını verdiği an ile son buluyor.

İlginizi Çekebilir
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin penceresine çıkarak onlarca meşale yaktı
Maltepe’de 3 gecekonduda yangın
İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda çıkan yangın yanındaki iki gecekonduya sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
Elazığ'da bir hayırsever, Hicret Mahallesi'nde bulunan 4 bakkalı tek tek gezip vatandaşın toplam 15 bin TL’lik borcunu ödedi.
Polis, maskesiz müşteriyi fırına sokmadı
Kasımpaşa'da bir fırından ekmek almak isteyen maskesiz vatandaş fırıncıyla tartıştı. Alanda bulunan bir polis memuru da "Hamama giren terler" diyerek fırına girmesine izin vermedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
37
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
Vatandaşların 15 bin liralık bakkal borcunu ödedi
36
Bayılan kişiye koronavirüs önlemli müdahale nasıl olmalı
Bayılan kişiye koronavirüs önlemli müdahale nasıl olmalı
2
Almanya'da film sahnesi gibi soygun
Almanya'da film sahnesi gibi soygun
9
Ambarlı Gümrüğü'nde 211 bin maske ele geçirildi
Ambarlı Gümrüğü'nde 211 bin maske ele geçirildi
8
Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu
Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu
1
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir