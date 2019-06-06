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Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde hayatını kaybeden Kenan Öztürk'ün cansız bedeninin güneşten zarar görmemesi için şemsiyelerle önlem alındı.

İHA | 06.06.2019 - 14:57..
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Sabah görevine başlayan plaj çalışanları şezlonglar arasında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 62 yaşındaki emekli Kenan Öztürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

TATİLCİLER ALDIRIŞ ETMEDİ

Cesedin görünmemesi ve güneşe maruz kalmaması için etrafı plaj şemsiyeleri ile kapatıldı. Cesede rağmen tatilcilerin güneşlenmeye ve denize girmeye devam ettikleri görüldü.

Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu

Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu VİDEO

KARAVANDA YAŞIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kenan Öztürk’ün yakında karavanda kaldığı ve yaklaşık 20 gündür denize gelip gittiği öğrenildi.

Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu

Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu

Karavanda yaşayan adam plajda ölü bulundu

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