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Karayazı Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı

7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alan HDP'li belediye başkanı Melike Göksu'nun yerine, kayyum olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu atandı.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 10:49..
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Erzurum'un HDP'li Karayazı ilçe Belediye Başkanı Melike Göksu, terör propagandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAYYUM ATANDI

Göksu'nun 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası alması sonrası belediyeye kayyum ataması yapıldı. Belediyeye kayyum olarak Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu atandı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.".

Karayazı Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı

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