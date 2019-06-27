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Karayolları'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacağı bildirildi.

AA | 27.06.2019 - 17:08..
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gĞÜÜTÇ

İstanbul'da meydana gelen yoğun trafik sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM), açıklama geldi.

KGM'den yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'nde bugün bakım çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, bazı medya organlarında bu çalışmaların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapılacağı ve şeritlerin kapatılarak trafik akışının etkileneceğine dair haberler yer aldığı belirtildi.

YALNIZCA FSM'DE ÇALIŞILACAK

"Sadece FSM Köprüsü'nü kapsayan bu çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yeniden açıklama yapma gerekliliği doğmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, bu kapsamda, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, üç vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların 17 Ağustos'ta bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.

KGM'NİN AÇIKLAMASI

"Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki (güney platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek. Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu işler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmayacaktır."

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