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Karayolu kenarında yürüyen adama araba çarptı

Kocaeli'den Muğla'ya boşandığı eşiyle yaşayan çocuklarını görmeye gidiyordu. Talisiz baba, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 11.12.2018 - 15:51..
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Muğla-Antalya karayolunun Ula ilçesinin Sarayyanı Mahallesi mevkiinde, geçen 8 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında yol kenarında erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi.

Karayolu kenarında yürüyen adama araba çarptı

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarmanın yaptığı incelemede, ölen kişinin Ordu nüfusuna kayıtlı Erol Canlı olduğu tespit edildi.

Bir süre önce boşandığı eşinin yanında kalan 2 çocuğunu görmek için Kocaeli'den Muğla'ya geldiği öğrenilen Canlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayın aydınlığa kavuşturulması için Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu.

Karayolu kenarında yürüyen adama araba çarptı

ÇARPIP KAÇTI

Çevredeki iş yerlerindeki toplam 16 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, Erol Canlı'ya bir otomobilin çarpıp kaçtığı belirlendi.

Canlı'nın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Nihat Koç, olaydan 13 saat sonra Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karayolu kenarında yürüyen adama araba çarptı

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