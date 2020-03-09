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Karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kadın kurtarıldı

Fransız Alpleri'nde bir İngiliz kayakçının kurtardığı kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 09.03.2020 - 13:52..
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Fransa’nın İtalya sınırına yakın kayak merkezi olan Fransız Alpleri’nde, kayakçılar tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir pistte kayak yapan 23 yaşındaki Will Field, kardan dışarı çıkmış çırpınan iki ayak gördü.

Hızlıca olay yerine gelen kayakçı, bir kişinin baş aşağı dizlerine kadar gömülü olduğunu fark etti.

KÜREKLE KURTARDI

Beraberinde bulunan küreğiyle hemen kazmaya başlayan Will Field, çevredeki bir başka kişinin yardımıyla dizlerine kadar baş aşağı kara gömülü 19 yaşındaki ismi bilinmeyen kadını kurtardı.

İngiliz kayakçı, karda gömülü kadını kurtardı İZLE

ÖLEBİLİRDİ

Sağlık görevlileri havasız kalan kadının kolları da kara gömülü olduğu için kurtulamadığı ve daha fazla karın altında kalması durumunda oksijensizlikten boğularak hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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