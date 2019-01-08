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Karda drifte 15 bin lira ceza

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkan 3 sürücü araçlarla drift yaparken, jandarma tarafından yakalandı.

İHA | 08.01.2019 - 08:42..
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Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Balakgazi Meydanı'nda yaşandı.İlk önce meydana biri otomobil diğeri hafif ticari iki araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı.

Bu sırada İl Jandarma'ya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri, Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti.

YAKALANDILAR

Drift yapan 2 sürücü de araçlarla birlikte yakalandı. Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücü de aracıyla drift yaparken suçüstü yakalandı. 3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 Tl para cezası verilirken, 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu hem de araçları trafikten men edildi.

Sürücülerin, tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi.

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