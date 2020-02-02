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Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

Bingöl'de bir tepede kayarak eğlenirken üzerlerine çığ gelen çocukların korku dolu anları, arkadaşlarının cep telefonuna yansıdı.

İHA | 02.02.2020 - 02:40..
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Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı.

Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

ÇIĞ VE KURTULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

Öte yandan Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı.

Karda kayan çocuklar, düşen çığdan son anda kurtuldu

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