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Karda kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı

Ankara'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ve annesi yaralandı.

DHA | 02.01.2019 - 09:20..
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Kaza, bu sabaha karşı Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 1318. Sokak'ta meydana geldi. Melih Can B. yönetimindeki otomobil, karlı yolda yokuş aşağı giderken kaymaya başladı.

Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki cami inşaatındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü Melih Can Balık ile annesi Ebru Balık yaralandı.

Karda kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansa alındı.

Yaralı anne ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırıldı. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karda kayan otomobil, inşaat boşluğuna düştü: 2 yaralı

"ÖLÜYORUZ YETİŞ"

Eşinin arayıp "Ölüyoruz yetiş" demesi üzerine hızla olay yerine gelen Erdoğan Balık, "Eşimle oğlumun evden çıktığı zaman sokakta bir şey yoktu.  Üst sokağı dönememiş o yüzden bu yola girmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve binanın boşluğuna düşmüşler. Oğlumun durumu iyi, eşimin de kaburgalarında ağrı vardı" dedi.

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