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Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçları şarampole devrildikten sonra mahsur kalan iki Suriyeli'nin imdadına koştu.

AA | 07.12.2018 - 12:52..
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Karayolları ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mersin-Karaman sınırında kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda araçları şarampole devrildikten sonra mahsur kalan iki Suriyeliyi 9 saatlik çalışmayla kurtardı.

Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde de etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi.

Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

ÇAĞRI MERKEZİNDEN YARDIM

Mersin-Karaman sınırında Ayrancı yolunda, etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 EAK 87 plakalı kamyonetleri şarampole devrilen Suriyeliler Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ulaşıma kapalı yolda Suriyelilere ulaşmak için yaptığı çalışma sırasında iş makinelerinin kara saplanması üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla belediye ekipleri devreye girdi.

JANDARMA DA DESTEK VERDİ

Erdemli Şube Müdürlüğü bünyesindeki bir dozer, bir kamyonet ve kurtarma personeli, jandarma ekipleriyle bölgeye hareket etti.

Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, yaklaşık 9 saat süren yol açma çalışmasının ardından bölgeye ulaşabildi.

Karda mahsur kalan iki Suriyeli 9 saat sonra kurtarıldı

Suriye uyruklu Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye ulaştığı bölgeden kurtarıldı.

Daha sonra kamyonet de devrildiği yerden çıkartılırken, Suriyeliler işlemleri için Güzeloluk Jandarma Karakoluna götürüldü.

Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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