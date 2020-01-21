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Karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

İHA | 21.01.2020 - 17:38..
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Kazakistan'ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu.

KARLI YOLLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi.

Karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

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