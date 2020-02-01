Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede

Geçtiğimiz gün Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden ırkçı Ioannis Lagos Türk bayrağını yırttı. Lagos'a Türkiye'den büyük bir tepki geldi.
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı VİDEO
Türkiye'nin ise Yunanistan bayrağına yaklaşımı çok farklı.
YUNAN BAYRAĞI MÜZEDE
31 Ocak 1996'da düzenlenen Kardak Harekatı'nda Kardak kayalıklarından alınan Yunan bayrağı Türk askerinin korumasında.
O bayrak bugün hala Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki Harp Silahları Müzesi'nde özel kutu içinde ilk günkü gibi sergileniyor.