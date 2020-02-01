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Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede

Yunan vekil Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtsa da Türkiye Kardak kayalıklarından sökülen Yunan bayrağını Gölcük Donanma Komutanlığı Müzesi'nde saklıyor.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 15:26..
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Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede

Geçtiğimiz gün Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden ırkçı Ioannis Lagos Türk bayrağını yırttı. Lagos'a Türkiye'den büyük bir tepki geldi.

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı VİDEO

Türkiye'nin ise Yunanistan bayrağına yaklaşımı çok farklı.

YUNAN BAYRAĞI MÜZEDE

31 Ocak 1996'da düzenlenen Kardak Harekatı'nda Kardak kayalıklarından alınan Yunan bayrağı Türk askerinin korumasında.

O bayrak bugün hala Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki Harp Silahları Müzesi'nde özel kutu içinde ilk günkü gibi sergileniyor.

Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede

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