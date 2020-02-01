Kardak'tan sökülen Yunan bayrağı müzede

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Fransa'da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı

Eylemcilere mekanda çalışan garsonlar engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Eylemcilerin "Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız." dedikleri duyuldu.